В Украине в День Украинского казачества выпустили уникальную коллекцию евро: как выглядит банкнота

Национальный заповедник "София Киевская" сообщил о начале второго этапа продажи коллекционных банкнот "0 евро". На купюрах изображена одна из самых известных исторических памятников Украины.

В Украине начали продавать уникальные евро

На коллекционных банкнотах нанесена надпись "Как тебя не любить, Киев мой!" и изображение Софийского собора XI века. Таким образом, заповедник стремится привлечь внимание общества к выдающимся историческим и культурным памятникам Украины, а также их популяризации и сохранению.

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Уникальная коллекций банкнот "0 евро" поступила в продажу в День Украинского казачества – 1 октября. В заповеднике объяснили, что это не случайность.

Святая София является свидетелем славной Казацкой эпохи, и именно тогда, во времена Мазепы, она приобрела черты украинского барокко, стала символом духовности и культуры нации, сохраняя память о героической истории украинского казачества,

– говорится в сообщении.

Уникальная коллекция евро поступила в продажу / Фото Национальный заповедник "София Киевская"

Коллекционные банкноты выглядят, как настоящие евро. Более того, они изготовлены по той же технологии. Стоимость одной банкноты составляет 300 гривен.