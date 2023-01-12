Тираж уже раскупили: островная страна выпустила монету, чтобы почтить защитников Мариуполя

Еще одна страна выпустила памятную монету об Украине, главным вдохновением которой стали защитники Мариуполя. Речь идет о тихоокеанском государстве Ниуэ.

Островная страна, население которой составляет почти 1500 человек, выпустила коллекционную серебряную монету номиналом 5 местных долларов под названием "Воин Азовстали".

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Тихоокеанская страна выпустила монету в честь защитников Мариуполя

На монете изображена картина украинского художника Максима Паленко. Главным образом стал воин Мариупольского гарнизона в доспехах. Стоимость монеты составляет почти 280 евро. Любопытно, что все монеты уже проданы.

В описании коллекционной монеты выделили, что Россия планировала за две недели завоевать Украину, но захватчиков шокировал уровень сопротивления украинских воинов. информирует официальный сайт интернет-магазина Silver.com.

Монета в честь защитников Мариуполя / Фото УНИАН (Silver.com.)

Одна из самых ожесточенных сражений произошла во время осады Мариуполя благодаря решительной стойкости защитников крупного металлургического комбината.

– добавляют в описании монеты.

Монета в честь защитников Мариуполя / Фото УНИАН (Silver.com.)

Напомним, что это не первая монета, выпущенная после начала полномасштабной войны России против Украины. К примеру, в апреле 2022 года в Белом доме дополнили коллекцию президентских монет. Речь идет об экземпляр с изображением украинского лидера Владимира Зеленского. Стоимость монеты составляет 100 долларов.

Также в США выпустили специальную монету в честь защитников острова Змеиный с изображением украинского военного на фоне российского крейсера Москва – в прошлом флагмана флота государства-агрессора.