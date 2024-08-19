Еще одна страна официально готовится к переходу на евро

Болгария готовится к серьезным изменениям в 2025 году. Дело в том, что европейская страна решила окончательно отказаться от собственной национальной валюты.

Болгария приняла решение о переходе на евро

Национальное собрание Болгарии во втором чтении поддержало законопроект о введении в стране евро. Законодатели также согласовали правки в Закон о кредитных учреждениях, которые связаны с этим вопросом. Сейчас официальной валютой в Болгарии является лев. По состоянию на 19 августа 2024 года за один евро в Болгарии нужно заплатить 1,86 лева, согласно данным "Минфина".

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Согласно последним данным, Болгария перейдет на евро в 2025 году. В то же время пока нет точной даты перехода, поскольку это решение будет утверждать Совет ЕС. Добавляют, что сначала в Болгарии введут переходный период, который продлится один месяц.

Это означает, что в этот период в стране будут и евро, и лев, но законодатели рекомендуют возвращать остальные за покупку товаров и услуг в евро. Напомним, что евро – это официальная валюта в 20 странах-членах Европейского Союза.

Центральный банк Болгарии будет проводить обмен банкнот и монет в неограниченном количестве по официальному курсу. Этот процесс также не будет иметь временных ограничений.

Кроме того, в законе указано, что в течение 3 рабочих дней до даты введения евро в Болгарии все транзакции и операции с безналичной нагрузкой нужно будет поставить на паузу. Все эти процедуры снова заработают в первый рабочий день дня после старта реформы.