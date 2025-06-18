В ЕС хотят полностью отказаться от импорта нефти и газа из России: как это будет происходить

До конца 2027 года страны Евросоюза планируют постепенно прекратить импорт российского газа и нефти. Это избавит ЕС от рисков, связанных с зависимостью от российского топлива, а также укрепит его энергетическую независимость и конкурентоспособность.

Как ЕС будет отказываться от энергоносителей из России

В понедельник, 17 июня, Еврокомиссия обнародовала законопроект, который предусматривает полное прекращение импорта российского газа и нефти до конца 2027 года. План для постепенного отказа от импорта российских энергоносителей, минимизирует влияние на цены и рынки, а также будет способствовать "зеленому" переходу, пишет 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

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Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя поставки энергоносителей как оружие. Мы сделали четкие шаги, чтобы перекрыть кран и навсегда положить конец эпохе российского ископаемого топлива в Европе,

– заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что предусматривает запрет импорта российских энергоносителей

Законопроект предусматривает поэтапный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), происходящего из России или экспортируемого непосредственно или косвенно из Российской Федерации. Он также внедряет меры, способствующие полному прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.

Детали плана отказа от российских энергоносителей: