Стимул на 90 миллиардов: ЕС готов к реализации плана по восстановлению экономики

Европейский Союз наконец готов выйти на публичные рынки и стимулировать экономику 27 государств-членов. Что будет делает блок для преодоления последствий кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, – читайте дальше.

В июле блок принял беспрецедентное решение о совместном привлечения капитала с целью восстановления экономики. Речь идет о 917 миллиардах долларов.

Обратите внимание Удачный выбор: куда инвестировать средства во время экономического кризиса

ЕС готовится к мощному стимулированию экономики

После реализации всех законодательных аспектов Европейская комиссия получила право выйти на рынки капитала для привлечения средств уже в этом месяце. План восстановления назвали "Следующее поколение ЕС".

Европейская комиссия готова выйти на рынки, чтобы собрать деньги и сделать ЕС более экологичным, цифровым и устойчивым,

– сообщила руководительница исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник организация сообщила, что первичными дилерами станут 38 финансовых организаций, в частности:

французский BNP Paribas,

немецкий Deutsche Bank,

итальянский UniCredit.

Столицы 27 государств-членов ЕС получат первые выплаты в размере 13% от общей суммы, которая была выделена на несколько следующих месяцев. Выплаты будут зависеть от того, проведут стране определенные реформы. Участники блока уже представили планы по восстановлению своих экономик, в которых они рассказали, куда будут направлены средства и как государства планируют укреплять конкурентоспособность своих экономик. В настоящее время ЕС изучает эти документы. Этот процесс блок намерен завершить в середине июня, после чего государства-члены смогут обсудить планы друг друга.

По данным Европейской комиссии, в 2020 году экономика ЕС сократилась на. Прогноз на 2021 – рост экономики на

Главный экономист UniCredit Эрик Нильсен отметил, что даже временная программа совместных крупномасштабных заимствований – это поистине исторический момент для Европы. По его мнению, фактические выплаты не станут проблемой, однако определенные сложности могут возникнуть на этапе реализации реформ и инвестиций, отметив, что это совершенно нормально для амбициозного и большого проекту.