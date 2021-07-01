Цель – революция: звезда "Гарри Поттера" и основатель Twitter стали бизнес-ангелами стартапа

Британская актриса Эмма Уотсон и один из основателей социальной сети Twitter Биз Стоун стали инвесторами лондонского стартапа FabricNano, который занимается биопроизводством. Уотсон и Стоун объединились с FabricNano для того, чтобы начать революционную борьбу с пластиком.

Пластик называют одной из самых масштабных экологических угроз в истории Земли. Исследователи сообщили, что с 1950 года было создано больше, чем 8,3 миллиарда метрических тонн этого материала.

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Эмма Уотсон инвестировала деньги в FabricNano

В рамках раунда финансирования серии A стартап FabricNano привлек инвестиции в размере 12,5 миллиона долларов. Инвесторами стали Backed, Hoxton Ventures и Entrepreneur First. Кроме того, компания привлекла помощь многих бизнес-ангелов. Среди них звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон, соучредитель Twitter Биз Стоун и бывший исполнительный директор Bayer Александр Моск.

Бизнес-ангелы Это состоятельные люди, которые вкладывают средства в стартапы, как правило, в обмен на конвертируемый долг или долю в компании.

Эмма Уотсон и Биз Стоун стали инвесторами стартапа / Фото FabricNano

Инвестиционный раунд проводила лондонская венчурная компания Atomico. Общая сумма привлеченных средств составляет 16 миллионов долларов. Представители FabricNano сообщили привлеченные средства используют "для прогресса в разработке стабильно синтезированных альтернатив нефтехимическим продуктам, таким как пластмассы, парфюмерные ароматизаторы и наркотики, на которые сейчас приходится 14% мирового спроса на нефть.

Интересная деталь. Основательница компании по инновациям Elvie Таня Болер и фирма Atomico обратились к Эмме Уотсон за советом. Именно так актриса начала вкладывать средства в FabricNano на раннем этапе развития стартапа. Сейчас актриса является послом доброй воли ООН и активно интересуется темой экологии.