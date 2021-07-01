На меті революція: зірка "Гаррі Поттера" та засновник Twitter стали бізнес-ангелами стартапу

Британська акторка Емма Вотсон та один із засновників соціальної мережі Twitter Біз Стоун стали інвесторами лондонського стартапу FabricNano, який займається біовиробництвом. Вотсон та Стоун об'єдналися з FabricNano задля того, щоб почати революційну боротьбу з пластиком.

Пластик називають однією з наймасштабніших екологічних загроз в історії Землі. Дослідники повідомили, що з 1950 року було створено більше, ніж 8,3 мільярда метричних тонн цього матеріалу.

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Емма Вотсон інвестувала гроші у FabricNano

У рамках раунду фінансування серії A стартап FabricNano залучив інвестиції у розмірі 12,5 мільйона доларів. Інвесторами стали Backed, Hoxton Ventures і Entrepreneur First. Крім того, компанія залучила допомогу багатьох бізнес-ангелів. Серед них зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон, співзасновник Twitter Біз Стоун та колишній виконавчий директор Bayerа Александр Моско.

Бізнес-ангели Це заможні люди, які вкладають кошти у стартапи, як правило в обмін на конвертований борг або частку в компанії.

Емма Вотсон та Біз Стоун стали інвесторами стартапу / Фото FabricNano

Інвестиційний раунд проводила лондонська венчурна компанія Atomico. Загальна сума залучених коштів становить 16 мільйонів доларів. Представники FabricNano повідомили залучені кошти використають "для прогресу в розробці стабільно синтезованих альтернатив нафтохімічним продуктам, таким як пластмаси, парфумерні ароматизатори та наркотики, на які нині припадає 14% світового попиту нафти.

Цікава деталь. Засновниця компанії з інновацій Elvie Таня Болер та фірма Atomico звернулися до Емми Вотсон за порадою. Саме так акторка почала вкладати кошти у FabricNano на ранньому етапі розвитку стартапу. Зараз акторка є послом доброї волі ООН і активно цікавиться темою екології.