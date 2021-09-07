ЕЦБ объявил о начале проекта с цифровым евро: Кристин Лагард рассказала о главных целях

Европейский центральный банк заявил о начале "изучения цифрового евро". Проект продлится два года. О главных целях масштабного эксперимента – читайте дальше.

Руководительница Европейского центрального банка Кристин Лагард убеждена, что они должны соответствовать потребностям своих клиентов в цифровых валютах. Кроме того, она отметила, что ЕЦБ должен найти такое решение, которое "не поставит под удар всю банковскую систему".

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Лагард рассказала о планах ЕЦБ по цифрового евро

В частности, президент Европейского центрального банка считает, что финучреждение должна быть готова и должно владеть доступными технологиями, чтобы отвечать на запросы людей. Непосредственно в ЕЦБ добавили, что эксперты начинают изучать, как может выглядеть цифровой евро. Этот проект начнется в октябре 2021 года и продлится примерно два года.

Мы рассмотрим, как можно создать цифровой евро и как его распространить среди продавцов и граждан, а также влияние, которое виртуальная валюта окажет на рынок и изменения к европейскому законодательству, которые могут понадобиться,

– говорится в официальном заявлении финучреждения.

Лагард рассказала о планах ЕЦБ относительно цифрового евро / Фото Getty Images

Кристин Лагард также добавила, что ЕЦБ не просто хочет отвечать на запросы клиентов, предпочитающих криптовалюты, но и убедиться, что они нашли безопасное, доступное на дружеских условиях и на европейской основе решения. Также она заметила, что необходимо создать условия для того, чтобы цифровой евро можно было использовать как платежное средство, но на разумных условиях и без угрозы для всей банковской системы. Лагард подчеркнула, что этот двухлетний эксперимент нужен для того, чтобы убедиться, что банк сможет удовлетворить такие потребности как:

доступность,

безопасность,

удобство,

дешевизна,

способы ведения бизнеса, которые будут приняты как в еврозоне, так и во всем мире.

результаты перевод

ЕЦБ примет окончательное решение о будущем цифрового евро после завершения двухлетнего проекта. В частности, речь идет о возможности создания и испытания вероятного решения в сотрудничестве с банками и компаниями, которые могли бы предоставлять технологии и платежные услуги.