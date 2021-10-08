Крипторынок пересек отметку в 2 триллиона долларов: инвестирует ли в биткоин Джордж Сорос

Криптовалюты становятся неотъемлемой частью современного финансового мира. Доказательством этого является решение частной инвестиционной компании американского финансиста и мецената Джорджа Сороса.

Forbes оценивает капитал Джорджа Сороса в 8,9 миллиарда долларов. Компания миллиардера заработала свои капиталы благодаря инвестициям с классическими валютами.

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Джордж Сорос обладает биткоином

Руководительница Soros Fund Management Доун Фицпатрик сообщила, что семья миллиардера обладает определенным количеством цифровых монет, но не много. Среди криптовалют фирма, которая функционирует как семейный офис, выбрала биткоин. Когда именно были приобретены виртуальные монеты и в каком объеме пока неизвестно.

Я не уверена, что биткоин рассматривается лишь как средство защиты от инфляции. Я считаю, что монета пересекла пропасть мейстрима,

– добавила Доун Фицпатрик.

Согласно данным CoinDesk, стоимость самой популярной криптовалюты мира колеблется на уровне 55 тысяч долларов за монету. Рыночная капитализация биткоина пересекла отметку в 1 триллион долларов. Неделю назад одну цифровую монету можно было приобрести за 43 тысячи долларов, а в начале 2021 года – за 29 тысяч долларов.

Семейный офис Это частная компания, которая управляет инвестициями и доходами для состоятельной семьи. Обычно, активы оценивают в более 100 миллионов долларов. Цель семейного офиса – эффективный рост и передача богатства между поколениями. Финансовый капитал компании – это и есть богатство семьи.

Джордж Сорос обладает биткоином / Фото Getty Images

Что происходит на рынке криптовалют

Цена биткоина взлетела даже несмотря на угрозу введения строгих правил со стороны регуляторов во всем мире и опасений относительно огромного влияния майнинга на окружающую среду. Однако на этой неделе сторонники криптовалют в США получили хорошую весть. Речь идет о решении Минфина США и Комиссии по ценным бумагам и биржам не вводить ограничения на торговлю цифровыми валютами.

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Биткоин – это не единственная криптовалюта, которая стремительно подорожала. В частности, стоимость Ethereum выросла почти втрое с начала 2021 года. Сейчас цена второй по популярности криптовалюты в мире составляет 3600 долларов, а рыночная капитализация – 422,5 миллиарда долларов, информирует CoinDesk. Рыночная капитализация всего крипторынка пересекла отметку в 2 триллиона долларов, с более чем 200 миллионами пользователей.