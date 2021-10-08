Forbes оцінює капітал Джорджа Сороса у 8,9 мільярда доларів. Компанія мільярдера заробила свої капітали завдяки інвестиціям з класичними валютами.

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Джордж Сорос володіє біткойном

Очільниця Soros Fund Management Доун Фіцпатрік повідомила, що сім'я мільярдера володіє певною кількістю цифрових монет, але не багато. Серед криптовалют фірма, яка функціонує як сімейний офіс, обрала біткойн. Коли саме були придбані віртуальні монети та в якому обсязі наразі невідомо.

Я не впевнена, що біткойн розглядається лише як засіб захисту від інфляції. Я вважаю, що монета перетнула прірву для того, щоб стати мейстрімом,

– додала Доун Фіцпатрік.

Згідно з даними CoinDesk, вартість найпопулярнішої криптовалюти світу коливається на рівні 55 тисяч доларів за монету. Ринкова капіталізація біткойна перетнула позначку в 1 трильйон доларів. Тиждень тому одну цифрову монету можна було придбати за 43 тисячі доларів, а на початку 2021 року – за 29 тисяч доларів.

Сімейний офіс Це приватна компанія, яка управляє інвестиціями та статками для заможної родини. Зазвичай, активи оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Мета сімейного офісу – ефективне зростання та передача багатства між поколіннями. Фінансовий капітал компанії – це власне і є багатство сім'ї.

Джордж Сорос володіє біткойном / Фото Getty Images

Що відбувається на ринку криптовалют

Ціна біткойна злетіла навіть попри загрозу запровадження суворих правил зі сторони регуляторів у всьому світі та побоювань щодо величезного впливу майнінгу на навколишнє середовище. Проте цього тижня прихильники криптовалют у США отримали хорошу звістку. Йдеться про рішення Мінфіну США та Комісії з цінних паперів та бірж не вводити обмеження на торгівлю цифровими валютами.

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Біткойн – це не єдина криптовалюта, яка стрімко подорожчала. Зокрема, вартість Ethereum зросла майже втричі з початку 2021 року. Зараз ціна другої за популярністю криптовалюти у світі становить 3 600 доларів, а ринкова капіталізація – 422,5 мільярда доларів, інформує CoinDesk. Ринкова капіталізація всього крипторинку перетнула позначку у 2 трильйони доларів, з більше ніж 200 мільйонами користувачів.