Как отреагировал доллар США на решение Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию

Решение действующего президента США Джо Байдена больше не участвовать в выборах 2024 года, о котором он сообщил 21 июля, повлияло на позиции американского доллара на рынке.

Как решение Джо Байдена повлияло на доллар США

Во время торгов в понедельник, 22 июля, доллар немного ослаб по отношению к корзине из 6 других валют, но резко обвалился против японской иены. Дело в том, что инвесторы сосредоточили свое внимание на решении президента США Джозефа Байдена завершить свою предвыборную кампанию.

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Теперь от демократов на пост президента США баллотируется Камала Харрис. Также на позиции валюты влияют ожидания относительно следующих шагов со стороны Федерального резерва и Банка Японии. Центробанки проведут 30 и 31 июля соответственно, согласно данным издания Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменились позиции доллара 22 июля

Согласно данным Reuters, Индекс доллара США упал на 0,1% до 104,30. В то же время этот индикатор торгуется на уровне 104,26, упав на 0,13%, информирует Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 104,18 – 104,35.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: