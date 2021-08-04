Джефф Безос уже не самый богатый в мире: кто его обошел
Источник:Forbes
Джефф Безос больше не самый богатый человек на планете. Акции его компании Amazon упали на 7,6% за один день. Этого хватило, чтобы Безос уступил французу Бернару Арно.
В тот же день акции конгломерата элитных товаров LVMH снизились на 1,4%.
- Вследствие ее основатель Бернар Арно стал беднее на 2,9 миллиарда долларов.
- А Джефф Безос потерял сразу 13,9 миллиарда долларов.
Интересно Конкуренты Tesla: на каких производителей электрокаров стоит обратить внимание инвесторам
Бернар Арно и в дальнейшем сохраняет статус главного богача. По состоянию на 4 августа его состояние насчитывают 200,7 миллиарда долларов, а состояние Безоса – 194,4 миллиарда, по версии Forbes.
Новый лидер среди богачей
Бернар Арно обогатился более чем на 100 миллиардов долларов именно во время пандемии. Он обладает 47% акций компании LVMH, в которую в частности входят дочерние компании Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior и Tiffany & Co. Рыночная капитализация компания стремительно росла в карантинные времена и достигла 400 миллиардов долларов. Поэтому практически все богатство Арно лежит в акциях компании.
Позиция Amazon на рынке
Несмотря на падение акций, Amazon во втором квартале продемонстрировала хорошие результаты:
- Доход вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 113 миллиардов долларов.
- Чистая прибыль составила 7,8 миллиарда долларов.
Но акционеры надеялись на куда лучшие результаты. Именно это и стало причиной падения акций. С ослаблением карантина люди делают меньше покупок онлайн, а больше выходят из дома.
Падение акций Amazon также уменьшило состояние бывшей жены Безоса Маккензи Скотт на 4,6 миллиарда долларов.
Другие версии
Forbes – не единственное авторитетное издание, которое составляет рейтинг богачей.
К теме Джефф Безос мгновенно потерял 13,5 миллиарда долларов: сохранил ли он статус главного богача мира
- По версии Bloomberg Джефф Безос до сих пор занимает первое место в рейтинге с состоянием 195 миллиардов долларов.
- Интересно, что второе место занимает не Арно, а основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием 193 миллиарда долларов.
- Бернар Арно же занимает третье место. Его состояние – 179 миллиардов долларов.