Джефф Безос уже не самый богатый в мире: кто его обошел

Джефф Безос больше не самый богатый человек на планете. Акции его компании Amazon упали на 7,6% за один день. Этого хватило, чтобы Безос уступил французу Бернару Арно.

В тот же день акции конгломерата элитных товаров LVMH снизились на 1,4%.

Вследствие ее основатель Бернар Арно стал беднее на 2,9 миллиарда долларов.

А Джефф Безос потерял сразу 13,9 миллиарда долларов.

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Бернар Арно и в дальнейшем сохраняет статус главного богача. По состоянию на 4 августа его состояние насчитывают 200,7 миллиарда долларов, а состояние Безоса – 194,4 миллиарда, по версии Forbes.

Новый лидер среди богачей

Бернар Арно обогатился более чем на 100 миллиардов долларов именно во время пандемии. Он обладает 47% акций компании LVMH, в которую в частности входят дочерние компании Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior и Tiffany & Co. Рыночная капитализация компания стремительно росла в карантинные времена и достигла 400 миллиардов долларов. Поэтому практически все богатство Арно лежит в акциях компании.

Позиция Amazon на рынке

Несмотря на падение акций, Amazon во втором квартале продемонстрировала хорошие результаты:

Доход вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 113 миллиардов долларов.

Чистая прибыль составила 7,8 миллиарда долларов.

Но акционеры надеялись на куда лучшие результаты. Именно это и стало причиной падения акций. С ослаблением карантина люди делают меньше покупок онлайн, а больше выходят из дома.

Падение акций Amazon также уменьшило состояние бывшей жены Безоса Маккензи Скотт на 4,6 миллиарда долларов.

Другие версии

Forbes – не единственное авторитетное издание, которое составляет рейтинг богачей.

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