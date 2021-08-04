В той же день акції конгломерату елітних товарів LVMH знизилися на 1,4%.
- Внаслідок її засновник Бернар Арно став біднішим на 2,9 мільярда доларів.
- А Джефф Безос втратив одразу 13,9 мільярда доларів.
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Бернар Арно і надалі зберігає статус головного багатія. Станом на 4 серпня його статки налічують 200,7 мільярда доларів, а статки Безоса – 194,4 мільярда, за версією Forbes.
Новий лідер серед багатіїв
Бернар Арно збагатився більш ніж на 100 мільярдів доларів саме під час пандемії. Він володіє 47% акцій компанії LVMH, до якої зокрема входять дочірні компанії Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior та Tiffany & Co. Ринкова капіталізація компанія стрімко зростала в карантинні часи та досягла 400 мільярдів доларів. Тож практично все багатство Арно лежить в акціях компанії.
Позиція Amazon на ринку
Незважаючи на падіння акцій, Amazon у другому кварталі продемонструвала хороші результати:
- Дохід виріс на 27% порівняно з аналогічним періодом роком раніше – 113 мільярдів доларів.
- Чистий прибуток склав 7,8 мільярда доларів.
Але акціонери сподівалися на куди кращі результати. Саме це й стало причиною падіння акцій. З послабленням карантинних обмежень люди роблять менше покупок онлайн, а більше виходять із дому.
Падіння акцій Amazon також зменшило статки колишньої дружини Безоса Маккензі Скотт на 4,6 мільярда доларів.
Інші версії
Forbes – не єдине авторитетне видання, яке складає рейтинг багатіїв.
До теми Джефф Безос миттєво втратив 13,5 мільярда доларів: чи зберіг він статус головного багатія світу
- За версією Bloomberg Джефф Безос і досі займає чільне місце у рейтингу зі статками 195 мільярдів доларів.
- Цікаво, що друге місце посідає не Арно, а засновник Tesla та SpaceX лон Маск зі статками 193 мільярди доларів.
- Бернар Арно ж займає третє місце. Його статки – 179 мільярдів доларів.