В той же день акції конгломерату елітних товарів LVMH знизилися на 1,4%.

Внаслідок її засновник Бернар Арно став біднішим на 2,9 мільярда доларів.

А Джефф Безос втратив одразу 13,9 мільярда доларів.

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Бернар Арно і надалі зберігає статус головного багатія. Станом на 4 серпня його статки налічують 200,7 мільярда доларів, а статки Безоса – 194,4 мільярда, за версією Forbes.

Новий лідер серед багатіїв

Бернар Арно збагатився більш ніж на 100 мільярдів доларів саме під час пандемії. Він володіє 47% акцій компанії LVMH, до якої зокрема входять дочірні компанії Louis Vuitton, Moët & Chandon, Christian Dior та Tiffany & Co. Ринкова капіталізація компанія стрімко зростала в карантинні часи та досягла 400 мільярдів доларів. Тож практично все багатство Арно лежить в акціях компанії.

Позиція Amazon на ринку

Незважаючи на падіння акцій, Amazon у другому кварталі продемонструвала хороші результати:

Дохід виріс на 27% порівняно з аналогічним періодом роком раніше – 113 мільярдів доларів.

Чистий прибуток склав 7,8 мільярда доларів.

Але акціонери сподівалися на куди кращі результати. Саме це й стало причиною падіння акцій. З послабленням карантинних обмежень люди роблять менше покупок онлайн, а більше виходять із дому.

Падіння акцій Amazon також зменшило статки колишньої дружини Безоса Маккензі Скотт на 4,6 мільярда доларів.

Інші версії

Forbes – не єдине авторитетне видання, яке складає рейтинг багатіїв.

До теми Джефф Безос миттєво втратив 13,5 мільярда доларів: чи зберіг він статус головного багатія світу