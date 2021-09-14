Соглашение на миллиарды: Джефф Безос и Jay-Z могут приобрести футбольный клуб в США

Известная команда по американскому футболу "Денвер Бронкос" сейчас находится в достаточно сложной ситуации. Дело в том, что после смерти Пата Боулена, который владел более 50% акций компании, неизвестно, кто станет следующим владельцем спортивного клуба.

Более того, если семьи Боулена не удастся урегулировать этот вопрос, то это приведет к продаже команды уже в 2022 году. Согласно данным FrontOfficeSports.com, среди потенциальных покупателей есть несколько громких имен:

основатель Amazon Джефф Безос,

американский рэпер Jay-Z.

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Миллиардеры могут приобрести футбольный клуб в США

Пока неясно, хватит ли Jay-Z денег, капитал которого Forbes оценивает в 1,4 миллиарда долларов, чтобы выкупить контрольный пакет акций и иметь ресурсы для дальнейшего управления. Ожидается, что спортивный клуб можно будет приобрести за 4 миллиарда долларов. Рэпер и муж певицы Бейонсе также может стать частью группы владельцев, публичным лицом и голосом клуба, тогда как главный спонсор будет оставаться относительно анонимным.

Jay-Z может приобрести футбольный клуб в США / Фото Getty Images

Для Джеффа Безоса, который возглавляет рейтинг самых богатых людей мира от Forbes с 200,3 миллиарда долларов, ситуация выглядит по-другому. Он один из немногих людей, который может позволить себе приобрести спортивный клуб и управлять им без серьезных потерь. Кроме того, его интерес к этой сфере продиктован тем, что миллиардер в течение многих лет связан с Национальной футбольной лигой.