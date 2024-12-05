Как выглядят 100 долларов нового образца

Последний раз в США меняли дизайн валюты в 2013 году. Речь идет именно о банкноте номиналом в 100 долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Это означает, что эта купюра имеет новейшие элементы дизайна и защиты. Среди них такие:

Синяя защитная 3D-лента;

Логотип в виде колокольчика и чернильницы, которые крайне сложно подделать.

Важно! Действительными являются 100 долларов как старого образца, так и новые. Этот фактор не играет никакой роли при обмене валюты. Нужно, чтобы банкноты были в надлежащем для обмена состоянии: настоящие и без признаков значительного износа и/ или повреждения.

В то же время одно из главных отличий, которое присуще банкноте 100 долларов нового образца, – это цвет. Купюра, которую ввели в обращение в 2013 году, является синей. Кроме того, на банкноте увеличили портрет и виньетку одного из основателей США Бенджамина Франклина, тогда как рамку овальной формы убрали.

100 долларов нового образца / Фото Unsplash

На новой банкноте в 100 долларов оставили и ряд традиционных защитных элементов. Например, портретный водяной знак и встроенная защитная нить, которая светится розовым цветом под ультрафиолетовым светом.