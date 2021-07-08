Дружеское противостояние Баффета и Маска: какой важный урок от миллиардеров нужно усвоить всем
Источник:Clean Technica
Соревнования между миллиардерами уже давно переросло в традицию. И, наверное, Илон Маск является одним из самых активных участников символических противостояний. У него была перепалка с Марком Цукербергом, который назвал Маска паникером за его опасений относительно искусственного интеллекта. Миллиардер также вступил в бой с Джеффом Безос, чья космическая компания Blue Origin, конкурента SpaceX.
Однако, есть еще один миллиардер, у которого сложились довольно интересные отношения с Илоном Маском. Речь идет об Уоррене Баффете. Последний имеет репутацию тихого мудреца с Омахи.
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Дружеское противостояние Уоррена Баффета и Илона Маска
Возможно в прошлом Уоррен Баффет немного оскорбил Маска, отказавшись инвестировать в Tesla. Такой шаг не является чем-то необычным, поскольку бизнесмен обычно избегает инвестирования в технологические компании. Но Баффет является одним из инвесторов китайского конкурента Tesla. Поэтому, можно говорить о конфликте интересов. В то же время гений инвестиций похвалил Илона Маска, сказав, что он "сделал несколько замечательных вещей". Известно, что двое миллиардеров встречались по крайней мере несколько раз. Кроме того, генеральный директор Tesla присоединились к кампании The Giving Pledge, которую инициировали Баффет и Гейтс.
Уоррен Баффет об электрокарах: смотреть видео
Еще одна известная перепалка Маска и Баффета произошла в 2018 году. Тогда основатель Tesla во время разговора о финансах заявил, что "рвы – это отстой. Важен темп инноваций". 90-летний миллиардер ответил, что это определение все еще остается ценным и привел в пример компанию See's Candies, которая является культовой.
РовЭто бизнес-термин, который описывает преимущество, которое защищает бизнес от конкурентов. Его активно популяризирует Уоррен Баффет.
Такое заявление Маска была несколько неожиданным, поскольку в Tesla есть несколько конкурентных преимуществ, которые, кажется, подходят под это определение. Как пишет Cars with Cods, производитель электромобилей использует, как минимум 24 рва:
- модель прямых продаж компании,
- данных об использовании драйверов,
- сеть Supercharger,
- программное обеспечение,
- технологию аккумуляторов,
- бренд компании Tesla.
Стоит помнить, что ценность "рвов" может пробить сильный конкурент. Поэтому, чтобы их сдерживать компании должны постоянно совершенствовать свои технологии. Как сказал Илон, "темп инноваций" имеет решающее значение, и Tesla является доказательством этого. Иногда разногласия между двумя очень опытными и талантливыми бизнесменами могут стать катализатором новых открытий. Наверное, это конструктивный урок, который можно извлечь из дружественного соперничества Маска и Баффета.Трейдинг – современный способ зарабатывать онлайн. Узнайте, сколько вы можете зарабатывать и с чего начать, заказав бесплатную консультацию у экспертов Forex Club.