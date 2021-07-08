Дружеское противостояние Баффета и Маска: какой важный урок от миллиардеров нужно усвоить всем

Соревнования между миллиардерами уже давно переросло в традицию. И, наверное, Илон Маск является одним из самых активных участников символических противостояний. У него была перепалка с Марком Цукербергом, который назвал Маска паникером за его опасений относительно искусственного интеллекта. Миллиардер также вступил в бой с Джеффом Безос, чья космическая компания Blue Origin, конкурента SpaceX.

Однако, есть еще один миллиардер, у которого сложились довольно интересные отношения с Илоном Маском. Речь идет об Уоррене Баффете. Последний имеет репутацию тихого мудреца с Омахи.

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Дружеское противостояние Уоррена Баффета и Илона Маска

Возможно в прошлом Уоррен Баффет немного оскорбил Маска, отказавшись инвестировать в Tesla. Такой шаг не является чем-то необычным, поскольку бизнесмен обычно избегает инвестирования в технологические компании. Но Баффет является одним из инвесторов китайского конкурента Tesla. Поэтому, можно говорить о конфликте интересов. В то же время гений инвестиций похвалил Илона Маска, сказав, что он "сделал несколько замечательных вещей". Известно, что двое миллиардеров встречались по крайней мере несколько раз. Кроме того, генеральный директор Tesla присоединились к кампании The Giving Pledge, которую инициировали Баффет и Гейтс.

Уоррен Баффет об электрокарах: смотреть видео

Еще одна известная перепалка Маска и Баффета произошла в 2018 году. Тогда основатель Tesla во время разговора о финансах заявил, что "рвы – это отстой. Важен темп инноваций". 90-летний миллиардер ответил, что это определение все еще остается ценным и привел в пример компанию See's Candies, которая является культовой.

Ров Это бизнес-термин, который описывает преимущество, которое защищает бизнес от конкурентов. Его активно популяризирует Уоррен Баффет.

Такое заявление Маска была несколько неожиданным, поскольку в Tesla есть несколько конкурентных преимуществ, которые, кажется, подходят под это определение. Как пишет Cars with Cods, производитель электромобилей использует, как минимум 24 рва:

модель прямых продаж компании,

данных об использовании драйверов,

сеть Supercharger,

программное обеспечение,

технологию аккумуляторов,

бренд компании Tesla.

Стоит помнить, что ценность "рвов" может пробить сильный конкурент. Поэтому, чтобы их сдерживать компании должны постоянно совершенствовать свои технологии. Как сказал Илон, "темп инноваций" имеет решающее значение, и Tesla является доказательством этого. Иногда разногласия между двумя очень опытными и талантливыми бизнесменами могут стать катализатором новых открытий. Наверное, это конструктивный урок, который можно извлечь из дружественного соперничества Маска и Баффета.