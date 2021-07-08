Проте, є ще один мільярдер, у якого склалися досить цікаві відносини з Ілоном Маском. Йдеться про Воррена Баффета. Останній має репутацію тихого мудреця з Омахи.

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Дружнє протистояння Воррена Баффета та Ілона Маска

Можливо у минулому Воррен Баффет трішки образив Маска, відмовившись інвестувати у Tesla. Такий крок не є чимось незвичним, оскільки бізнесмен зазвичай уникає інвестування в технологічні компанії. Але Баффет є одним з інвесторів китайського конкурента Tesla. Тож, можна говорити про конфлікт інтересів. Водночас геній інвестицій похвалив Ілона Маска, сказавши, що він "зробив кілька чудових речей". Відомо, що двоє мільярдерів зустрічалися принаймні кілька разів. Крім того, генеральний директор Tesla долучилися до кампанії The Giving Pledge, яку ініціювали Баффет та Гейтс.

Воррен Баффет про електрокари: дивитися відео

Ще одна відома перепалка Маска та Баффета сталася у 2018 році. Тоді засновник Tesla під час розмови про фінанси заявив, що "рови – це відстій. Важливий темп інновацій". 90-річний мільярдер відповів, що цей термін все ще залишається цінним та навів як приклад компанію See's Candies, яка є культовою.

Рів Це бізнес-термін, який описує перевагу, яка захищає бізнес від конкурентів. Його активно популяризує Воррен Баффет.

Така заява Маска була трохи несподіваною, оскільки у Tesla є кілька конкурентних переваг, які, здається, підходять під визначення терміну. Як пише Cars with Cods, виробник електромобілів використовує щонайменше 24 рови:

модель прямих продажів компанії,

бібліотека даних про використання драйверів,

мережа Supercharger,

програмне забезпечення,

технологію акумуляторів,

бренд компанії Tesla.

Варто пам'ятати, цінність "ровів" може пробити сильний конкурент. Тож, щоб їх стримувати компанії повинні постійно вдосконалювати свої технології. Як сказав Ілон, "темп інновацій" має вирішальне значення, і Tesla є доказом цього. Іноді розбіжності між двома надзвичайно досвідченими та талановитими бізнесменами можуть стати каталізатором нових відкриттів. Напевно, це конструктивний урок, який можна винести з дружнього суперництва Маска та Баффета.

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