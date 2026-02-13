Минус 80 тысяч клиентов: правительство "ударило" по сетям "дропов"
- В рамках борьбы с отмыванием средств украинские банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, идентифицированных как "дропы".
- НБУ подчеркнул важность выявления "дропов" во избежание уклонения от уплаты налогов.
Украинский банковский сектор продолжает внедрять изменения. В частности, бороться с теневыми схемами. Сейчас удар пришелся по сетям "дропов".
Что известно о кампании борьбы с "дропами"?
Правительство всеми силами пытается вывезти бизнес из тени, рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.
Во время выступления говорила об одной из самых болезненных тем – дробления бизнеса и использования ФЛП-схем и "дропов". Мы уже видим конкретные результаты работы правоохранительных и контролирующих органов. Только за январь – ноябрь 2025 года БЭБ идентифицировало риски уклонения от налогообложения через дробление бизнеса на сумму 4,8 миллиарда гривен. Это деньги, которые должны были работать на государство.
Сейчас, как известно, в рамках борьбы с отмыванием средств банками уже прекращено обслуживание более 80 тысяч клиентов. Их идентифицировали как "дропов", то есть, подставных лиц для транзита денег.
Как это выглядит на практике:
- крупные торговые сети используют десятки или даже сотни ФЛП;
- это происходит вместо того, чтобы вести деятельность единым юридическим лицом.
Обратите внимание! Таким образом бизнес имеет возможность и в дальнейшем находиться на упрощенной системе налогообложения.
Заметим, что НБУ еще в 2024 году обращал внимание банковских учреждений на необходимость бороться с дроблением бизнеса. Была даже разработана схема для эффективного выявления "дропов", сообщает регулятор.
Если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания считать, что деятельность предприятия может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финучреждения должны сообщить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношений с учетом выявленных рисков,
– указывает НБУ.
Что еще важно знать о борьбе с "дропами"?
Вмешательство правоохранителей в процесс дробления бизнеса дает свои плоды. Часть предпринимателей переходит на общую систему налогообложения. К тому же они начинают официально трудоустраивать сотрудников.
Правительство, кроме содействия деятельности правоохранителей в этом секторе, ведет активный диалог с бизнесом и внедряет ряд улучшений. В частности, происходит интеграция в SEPA – Single Euro Payments Area, то есть единую зону платежей в евро.