Минус 80 тысяч клиентов: правительство "ударило" по сетям "дропов"

Украинский банковский сектор продолжает внедрять изменения. В частности, бороться с теневыми схемами. Сейчас удар пришелся по сетям "дропов".

Что известно о кампании борьбы с "дропами"?

Правительство всеми силами пытается вывезти бизнес из тени, рассказала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

Ольга Василевская-Смаглюк Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Во время выступления говорила об одной из самых болезненных тем – дробления бизнеса и использования ФЛП-схем и "дропов". Мы уже видим конкретные результаты работы правоохранительных и контролирующих органов. Только за январь – ноябрь 2025 года БЭБ идентифицировало риски уклонения от налогообложения через дробление бизнеса на сумму 4,8 миллиарда гривен. Это деньги, которые должны были работать на государство.

Сейчас, как известно, в рамках борьбы с отмыванием средств банками уже прекращено обслуживание более 80 тысяч клиентов. Их идентифицировали как "дропов", то есть, подставных лиц для транзита денег.

Как это выглядит на практике:

крупные торговые сети используют десятки или даже сотни ФЛП;

это происходит вместо того, чтобы вести деятельность единым юридическим лицом.

Обратите внимание! Таким образом бизнес имеет возможность и в дальнейшем находиться на упрощенной системе налогообложения.

Заметим, что НБУ еще в 2024 году обращал внимание банковских учреждений на необходимость бороться с дроблением бизнеса. Была даже разработана схема для эффективного выявления "дропов", сообщает регулятор.

Если по результатам анализа установлена принадлежность клиентов к Группе, есть основания считать, что деятельность предприятия может быть связана с уклонением от уплаты налогов, соответственно финучреждения должны сообщить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношений с учетом выявленных рисков,

– указывает НБУ.

Что еще важно знать о борьбе с "дропами"?