Где берется белое золото и является ли оно драгоценным металлом
- Белое золото - это сплав, состоящий на 75% из золота и примерно 25% никеля и цинка, с возможными примесями платины, серебра и палладия.
- Белое золото используется для изготовления ювелирных украшений, благодаря его прочности и износостойкости, с доступными пробами 585 и 750.
В последние годы приобретает популярность белое золото. Это металл, вокруг которого существует достаточно много вопросов. В частности, речь идет о том, является ли белое золото драгоценным металлом или где берется белое золото.
Где берется белое золото
Белое золото – это сплав нескольких драгоценных металлов с различными добавками. Металл устойчив к внешнему воздействию и легко поддается обработке, пишет 24 Канал. Кроме того, от дополнительных компонентов зависит оттенок ювелирных изделий, которые делают из белого золота.
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Как правило, белое золото – это сплав, который состоит на 75% из золота и примерно 25% никеля и цинка, по данным Геологической службы США. В качестве примесей также используют платину, серебро и палладий.
Интересно! Белое золото создали для имитации платины, которая естественно имеет белый цвет. Один из самых частых вариантов использования белого золота – это изготовление ювелирных украшений.
Преимущество белого золота заключается в том, что к нему добавляют другие металлы, что способствует повышению его прочности, износостойкости и долговечность. При этом стоит отметить, что белое золото – это драгоценный металл, который имеет пробу, что свидетельствует о количестве в нем чистого золота. Самые распространенные варианты проб белого золота следующие:
- 585;
- 750.
Для повседневного ношения подойдут украшения 585 пробы. Тогда как белое золото 750 пробы, как правило, используют для создания сложных ювелирных украшений.