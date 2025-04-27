Где берется белое золото и является ли оно драгоценным металлом

В последние годы приобретает популярность белое золото. Это металл, вокруг которого существует достаточно много вопросов. В частности, речь идет о том, является ли белое золото драгоценным металлом или где берется белое золото.

Где берется белое золото

Белое золото – это сплав нескольких драгоценных металлов с различными добавками. Металл устойчив к внешнему воздействию и легко поддается обработке, пишет 24 Канал. Кроме того, от дополнительных компонентов зависит оттенок ювелирных изделий, которые делают из белого золота.

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Как правило, белое золото – это сплав, который состоит на 75% из золота и примерно 25% никеля и цинка, по данным Геологической службы США. В качестве примесей также используют платину, серебро и палладий.

Интересно! Белое золото создали для имитации платины, которая естественно имеет белый цвет. Один из самых частых вариантов использования белого золота – это изготовление ювелирных украшений.

Преимущество белого золота заключается в том, что к нему добавляют другие металлы, что способствует повышению его прочности, износостойкости и долговечность. При этом стоит отметить, что белое золото – это драгоценный металл, который имеет пробу, что свидетельствует о количестве в нем чистого золота. Самые распространенные варианты проб белого золота следующие:

585;

750.

Для повседневного ношения подойдут украшения 585 пробы. Тогда как белое золото 750 пробы, как правило, используют для создания сложных ювелирных украшений.