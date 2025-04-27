Де береться біле золото і чи є воно дорогоцінним металом

В останні роки набуває популярності біле золото. Це метал, навколо якого існує досить багато питань. Зокрема, йдеться про те, чи є біле золото дорогоцінним металом або де береться біле золото.

Де береться біле золото

Біле золото – це сплав кількох дорогоцінних металів з різними добавками. Метал є стійким до зовнішнього впливу та легко піддається обробці, пише 24 Канал. Крім того, від додаткових компонентів залежить відтінок ювелірних виробів, які роблять з білого золота.

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Як правило, біле золото – це сплав, який складається на 75% з золота та приблизно 25% нікелю та цинку, за даними Геологічної служби США. Як домішки також використовують платину, срібло та паладій.

Цікаво! Біле золото створили для імітації платини, яка природно має білий колір. Один із найчастіших варіантів використання білого золота – це виготовлення ювелірних прикрас.

Перевага білого золота полягає в тому, що до нього додають інші метали, що сприяє підвищенню його міцності, зносостійкості та довговічність. При цьому варто наголосити, що біле золото – це дорогоцінний метал, який має пробу, що свідчить про кількість в ньому чистого золота. Найпоширеніші варіанти проб білого золота такі:

585;

750.

Для повсякденного носіння підійдуть прикраси 585 проби. Тоді як біле золото 750 проби, як правило, використовують для створення складних ювелірних прикрас.