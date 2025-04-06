От рекордов до резких обвалов: как изменились цены на золото, серебро и медь за неделю

За последнюю неделю цены на драгоценные металлы зафиксировали серьезные потери. Интересно, что цены на золото резко изменили динамику на рынке после нескольких рекордов подряд.

Цена на золото: изменения за неделю

Золото закончило неделю, которая длилась с 31 марта по 4 апреля, с существенным спадом. При этом драгоценный металл зафиксировал несколько исторических рекордов. Об этом информирует 24 Канал. В пятницу, 4 апреля, золото торговалось на уровне 3045,62 доллара за унцию, по данным Markets Insider. За день золото просело в цене на 2,16%, но за неделю – более чем на 1%.

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Фьючерсы на золото завершили торги в пятницу с ценой на уровне 3063,50 доллара. За день контракты просели в цене на 1,83%, а за 5 торговых сессий – на 1,63%, согласно данным MarketWatch. Напомним, что золото фиксировало рост в течение 4 недели подряд.

В то же время золото зафиксировало несколько исторических рекордов с 31 марта:

Золото установило рекорд 1 апреля, когда цена на спотовом рынке достигла 3148,88 доллара за унцию, а фьючерсы подорожали до 3169,50 доллара за унцию.

Драгоценный металл установил новые исторические рекорды в преддверии новых пошлин США, поскольку инвесторы спешили вложить деньги в актив-гавань. Их беспокоила таможенная политика Дональда Трампа.

Сразу после введения новых пошлин США, золото обновило рекорд, пересекая цену в 3160 долларов за унцию.

Цена серебра на бирже

Цена на серебро упала как во время торгов 4 апреля, так и за неделю в целом. За торговую сессию в пятницу металл просел в цене на 6,49%, а за неделю – на 7,4%, по данным Markets Insider. Серебро завершило неделю с ценой на уровне 29,82 доллара за унцию, что является самым низким уровнем с середины января.

Кроме того, по данным TradingEconomics, серебро за неделю обвалилось в цене более чем на 12%. На металл давят опасения относительно глобального спроса и риски начала рецессии.

Как изменились цены на медь

Фьючерсы на медь в пятницу, 4 апреля, обвалились в цене более чем на 7,5% до 4,4 доллара за фунт (0,45 килограмма). За неделю контракты на металл подешевели почти на 13%. Цена на медь падает, поскольку на рынке опасаются, что таможенная политика Трампа и реакции торговых партнеров США приведут к рецессии. Тогда как стоимость тонны меди на конец недели составляла 9366,5, информирует портал LME.

Напомним, что в конце марта цена меди выросла до исторического максимума на рынке. Главная причина, которая способствовала подорожанию металла, – это опасения, что Дональд Трамп введет пошлины на медь. Пиковая цена меди составляет 5,22 доллара за фунт.