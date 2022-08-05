Будет ли гривна падать из-за дополнительного налогообложения импорта и что будет на рынке: прогноз Минфина

В Украине представители власти обсуждают вариант с введением дополнительных налогов на импортные товары. Больше об этом рассказал глава Минфина Сергей Марченко.

На начало августа 2022 года от таможни и налоговой в государственный бюджет Украины поступило почти 90 миллиардов гривен. В общей сложности ежемесячно дефицит бюджета составляет примерно 5 миллиардов долларов, сообщает телеканал Рада по данным 24 канала.

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В Украине обсуждают дополнительные налоги на импорт

В целях увеличения доходов Кабмин предложил ввести дополнительные налоги в секторе импорта. По словам главы Министерства финансов Сергея Марченко, этот вопрос пока находится на стадии обсуждения и окончательного решения пока нет.

Он добавил, что это была инициатива Национального банка. Главные цели – выравнивание платежного баланса и сокращение оттока денежных средств из золото-валютных резервов страны.

Как это повлияет на гривну и импорт

Сергей Марченко подчеркнул, что любое решение такого характера повлияет на экономическую динамику внутри страны. В частности, речь идет о:

стабилизации ситуации на валютном рынке,

уменьшении спроса на валюту и товары из-за границы,

рост спроса на продукты от государственных производителей.

Я думаю, что это окажет положительное влияние на платежный баланс и золото-валютные резервы Украины. Опять же, в случае принятия такого решения,

– подчеркнул министр.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2022 года валовые международные резервы Украины составляют 22,4 миллиарда долларов США.

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