На початок серпня 2022 року від митниці та податкової до державного бюджету України надійшло майже 90 мільярдів гривень. Загалом щомісяця дефіцит бюджету становить приблизно 5 мільярдів доларів, інформує телеканал Рада за даними 24 каналу.

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В Україні обговорюють додаткові податки на імпорт

Задля збільшення доходів Кабмін запропонував запровадити додаткові податки у секторі імпорту. За словами очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка, це питання наразі перебуває на стадії обговорення й остаточного рішення поки що немає.

Він додав, що це була ініціатива Національного банку України. Головні цілі – вирівнювання платіжного балансу та скорочення відтоку коштів із золото-валютних резервів країни.

Як це вплине на гривню та імпорт

Сергій Марченко підкреслив, що будь-яке рішення такого характеру, вплине на економічну динаміку в середині країни. Зокрема, йдеться про:

стабілізацію ситуації на валютному ринку,

зменшення попиту на валюту та товари з-за кордону,

зростання попиту на товари від національних виробників.

Я думаю, що це позитивно вплине на платіжний баланс та золото-валютні резерви України. Знову ж таки у разі ухвалення такого рішення,

– наголосив міністр.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 серпня 2022 року валові міжнародні резерви України складають 22,4 мільярда доларів США.

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