Будут ли индексировать пенсии в июле

В марте 2026 года состоялась индексация пенсий. Повышение пенсионных выплат ощутило большинство граждан. Будут ли расти пенсии в результате индексации в июле, читайте далее.

Кому повысятся пенсии в июле?

В июле новой индексации пенсионных выплат не будет. В то же время некоторых пенсионеров все же ждет повышение пенсий, сообщает 24 Канал.

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Дело в том, что в июле некоторым пенсионерам начислят доплату по возрасту. Как указывает ПФУ, её смогут получить граждане старше 70 лет, которые:

получают пенсию по возрасту;

имеют общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривен (имеется в виду пенсия с учетом всех надбавок).

Отметим, что начисление надбавки по возрасту в первый месяц может произойти не в полном размере.

Если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц; если же пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после достижения возраста,

– указывает Пенсионный фонд.

Размер этой доплаты зависит от возраста человека. Граждане в возрасте от 70 до 74 лет имеют право на надбавку в размере 300 гривен. Для других возрастных групп она составляет:

с 75 по 79 лет доплата по возрасту – 456 гривен;

доплата по возрасту – 456 гривен; от 80 лет – 570 гривен.

Напомним, украинцы имеют право и на другие доплаты. Например, по состоянию здоровья. Речь идет именно об одиноких гражданах старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. В настоящее время такая доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть в 2026 году эта сумма – 1 038 гривен.