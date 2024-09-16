Дональд Трамп набросился с критикой на мощную биржу в США: что разозлило политика

Дональд Трамп, который снова баллотируется на пост президента США, резко раскритиковал мощную фондовую биржу. Это связано с акциями его социальной сети.

Дональд Трамп, который пережил покушение, раскритиковал мощную биржу в США

Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп набросился с критикой на биржу Nasdaq, где торгуются акции его социальной сети Truth Social. Дело в том, что недавно на фондовом рынке провели плановую остановку торгов для ценных бумаг, пишет CNN.

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На самом деле решение о приостановлении торгов акциями компании привычная ситуация на фондовом рынке. Дело в том, что ценные бумаги социальной сети начали резко расти в цене в пятницу, 13 сентября, из-за заявления Дональда Трампа. Политик заявил, что не планирует продавать эти активы. Резкий ценовой скачок привел к тому, что торги акциями дважды ставили на паузу по пять минут.

Актуально! В воскресенье, 15 сентября, Дональд Трамп возможно пережил еще одну попытку покушения. Американские правоохранители проводят расследование и уже задержали подозреваемого, который устроил стрельбу, когда Трамп играл в гольф.

Однако Дональда Трампа эта ситуация разозлила. Сначала он заявил, что Nasdaq выполняет указания Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а потом пригрозил, что изменит биржу. На момент создания этого материала, акции компании Трампа торгуются на рынке с ценой на уровне 18 долларов за штуку, согласно данным Yahoo!Finance.

Напомним, что социальная сеть Truth Social зафиксировала стремительный обвал на рынке после проигрыша Дональда Трампа в дебетах с Камалой Харрис. Мероприятие происходило 10 сентября. В результате потери Трампа оценили в примерно 200 миллионов долларов.