Какая максимальная купюра доллара максимальная

Федеральная резервная система США выпускает доллары всего с 7 номиналами: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов, информирует The Bureau of Engraving and Printing. На сегодня действительны все долларовые банкноты, которые выпустили с 1914 года.

Самая большая купюра доллара, которая есть в обращении и которую продолжают выпускать, – это 100 долларов. Однако в прошлом в США выпускали банкноты со значительно большими номиналами:

500 долларов;

1000 долларов;

5000 долларов;

10 тысяч долларов.

Министерство финансов США и Федеральная резервная система США в 1969 году заявили, что купюры номиналами от 500 до 10 тысяч долларов больше не будут выпускать. Их печатали до 1969 года, но последний раз печатали эти банкноты аж в 1945 году.

Интересно, что все эти купюры до сих пор считают законным платежным средством и даже могут встречаться в обращении. Однако большинство этих банкнот находятся у коллекционеров и нумизматов. Как правила, на рынке за эти банкноты готовы заплатить значительно больше их номинальной стоимости.

Однако в истории США печатали банкноту со значительно большим номиналом, которую не вводили в обращение для населения. Речь идет о купюре 100 тысяч долларов, которую выпускали с 18 декабря 1934 года по 9 января 1935 года. Ее использовали только для проведения внутренних операций между различными банками.