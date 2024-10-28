План Трампа по "торговой войне" уже ударил по Европе

Планы Дональда Трампа ударили по европейским рынкам

Бывший президент США Дональд Трамп, который снова борется за эту должность, планирует ввести ряд новых тарифов в случае своей победы на выборах. Эти планы ударили по акциям европейских компаний, которые чувствительны к экспорту, пишет Financial Time.

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Прежде всего речь идет о ценных бумагах автопроизводителей и производителей товаров роскоши. В целом речь идет о 28 компаниях, на которые повлияют американские тарифы. Акции этих компаний упали в цене на 7% с конца сентября, поскольку шансы бывшего президента на победу на выборах уменьшились.

К теме! Самые богатые люди Франции потеряли более 50 миллиардов долларов из-за падения спроса на роскошь. В частности, эту тенденцию фиксируют в Китае, который сегодня является второй экономикой мира.

Обесценивание акций компаний, которые зависят от экспорта, свидетельствует, что обещание Трампа начать торговую войну, в случае его победы на выборах, создает дополнительное давление на отрасли, что уже борются с серьезными вызовами: