Рынки в Азии массово празднуют победу Трампа, тогда как главный конкурент США фиксирует потери

Финансовые рынки в Азии реагируют на результаты президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп. Сейчас ключевая тенденция на биржах разных стран в регионе – это рост. Однако есть страна, которая фиксирует потери.

Рынки в Азии отреагировали ростом на победу Трампа на выборах в США

Первая реакция азиатских финансовых рынков на результаты выборов в США – это рост. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В частности, индекс Nikkei 225, который включает акции 225 крупнейших компаний первой секции Токийской фондовой биржи, вырос на 2,6%. Похожую динамику фиксируют и в Австралии. Фьючерсы на индекс S&P/ASX 200 подорожали на 0,8%.

К теме! На американский финансовых рынках в среду, 6 ноября, фиксируют бешеный рост. Дорожают как акции американских компаний, так и доллар США.

Фондовый рынок Индии также растет в день объявления победителя президентских выборов в США. Индекс BSE-100 сегодня вырос на 1,35%, по данным Google Финансы.

В то же время в Китае на рынках фиксируют противоположный тренд. Индекс Shanghai Composite демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Кроме того, Индекс Hang Seng потерял 2,7% во время торгов.