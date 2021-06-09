Я не фанат биткоина, – Дональд Трамп обеспокоен конкуренцией биткоина и доллара

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал биткоин во время своего последнего интервью. Кроме того, экс-глава Белого дома обеспокоен конкуренцией биткоина и доллара.

Трамп назвал биткоин мошенничеством. Кроме того, он добавил, что криптовалюта грозит статуса доллара США на мировой арене.

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Трамп раскритиковал биткоин

Дональд Трамп отметил, что главной валютой в мире должен быть доллар США. Экс-президент призвал к более строгому регулированию биткоина.

Биткоин – это просто мошенничество. Мне это не нравится, потому что эта валюта, по сути, конкурирует с долларом. Я не думаю, что у нас должны быть все биткоины мира. Я думаю, они должны регулировать его очень, очень строго, но валютой должен быть доллар,

– заявил Трамп.

Нелюбовь Дональда Трампа к криптовалютам это не новость. Еще в 2019 году он дал негативную оценку цифровым валютам в твиттер. Тогда стоимость биткоина колебалась на уровне 36 тысяч долларов. По данным CoinDesk, по состоянию на 9 июня стоимость самой популярной криптовалюты в мире составляет 34 тысячи долларов.

Актуальная стоимость биткоина / Инфографика CoinDesk

Я не сторонник биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, а их стоимость очень изменчива и базируется на воздухе,

– написал тогда бывший лидер США.