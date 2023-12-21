Сколько стоит дом Кевина МакКалистера из "Сам дома"

В сети часто можно увидеть расследование относительно того, насколько богатыми были родители Кевина из "Сам дома". Это и не удивительно, ведь именно их дом был недостижимой мечтой для многих с 1990 года.

Какая стоимость дома Маккалистеров

Издание The New York Times решило подсчитать каким было состояние семьи МакКалистеров. Фильм вышел в 1990 году и уже к тому времени там было много недоступной для рядовых граждан роскоши.

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Например, дорогая бытовая техника и изысканный интерьер с эксклюзивными элементами подтверждают, что у Маккалистеров действительно хорошее состояние. На значительные доходы указывают и другие факторы:

Местонахождение дома. Жилье семьи находится в одном из самых дорогих районов США, его адрес реальный – Линкольн-авеню, 671, в пригороде Чикаго Виннетка.

Жилье семьи находится в одном из самых дорогих районов США, его адрес реальный – Линкольн-авеню, 671, в пригороде Чикаго Виннетка. Дорогие путешествия. Многодетная семья может позволить себе на праздники уезжать в Европу. Интересна деталь, что в первой части фильма родители летят именно в бизнес-классе. Несмотря на то, что персонажи вспоминают дядю Роба, который вроде бы оплатил поездку в Париж, до конца неясно речь идет о приобретении билетов или финансировании всего уик-энда.

Многодетная семья может позволить себе на праздники уезжать в Европу. Интересна деталь, что в первой части фильма родители летят именно в бизнес-классе. Несмотря на то, что персонажи вспоминают дядю Роба, который вроде бы оплатил поездку в Париж, до конца неясно речь идет о приобретении билетов или финансировании всего уик-энда. Главная цель бандитов – имение МакКалистеров. Воришки говорят о том, что именно в этом доме находится много ценных бумаг и ювелирных изделий.

В Чикагском Федеральном резервном банке говорят, что такой дом, как в МакКалистере, по состоянию на 1990 год могли себе позволить лишь 1% граждан США. Чтобы приобрести себе это жилье, они должны были зарабатывать в год минимум 305 тысяч долларов на то время. В 2022 году этот показатель был бы на уровне 665 тысяч долларов.

Портал Zillow провел собственное расследование. Аналитики считают, что в 2022 году дом Маккалистеров должен стоить 2,4 миллиона долларов и, при этом, его себе могут позволить семье с доходом не менее 730 тысяч долларов в год.