Стали ненужными: какие доллары США больше не выпускают

Доллар США – одна из самых влиятельных валют мира. История доллар богата на изменения и трансформации, которые касались самых разных аспектов. Однако существуют банкноты долларов, которые больше не выпускают.

Какие доллары США больше не выпускают

Министерство финансов США и Федеральная резервная система приняли решение о прекращении выпуска некоторых банкнот доллара. Соответствующее решение регуляторы приняли 14 июля 1969 года. Об этом сообщает Бюро гравировки и печати.

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Речь идет о купюрах номиналом 500, 1000, 5000 и 10 тысяч долларов. Их больше не выпускают из-за отсутствия такой потребности. Интересно, что последний раз выше упомянутые банкноты напечатали аж в 1945 году. Однако они все еще остаются законным платежным средством и даже могут быть в обращении. Но, вероятнее всего, эти купюры хранят нумизматы и коллекционеры.

На сегодня центральный банк США выпускает банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Все купюры, которые были напечатаны с 1914 года являются действительными. В частности, они пригодны для обмена. Кроме того, Федеральный резерв не вводил никаких ограничений по проведению любых расчетов с долларами любых номиналов.