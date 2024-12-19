Принимают ли банки и обменники "старые" доллары

Доллар – это одна из самых популярных иностранных валют в Украине. Поэтому порой возникают вопросы относительно того, получится ли обменять так называемые "старые" доллары в Украине.

Что делать со "старыми" долларами

В Украине к так называемым старым долларам относят купюры, которые выпустили в 1996 году. Это связано с тем, что следующие поколения банкнот выпускали с другим дизайном и новыми защитными элементами, пишет 24 Канал.

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Однако все доллары, которые выпущены с 1914 года, являются действительными и имеют статус законного платежного средства. В Нацбанке отмечают, что банки и обменники в Украине должны принимать все доллары, которые прошли проверку на подлинность и без признаков значительного износа и/или повреждения.

Ни год выпуска банкноты, ни номинал не должны играть во время операций. Стоит напомнить, что "старые" доллары – это исключительно формальное наименование для американской валюты.