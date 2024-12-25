Новые доллары: в какие годы выпускали крайние версии американской валюты

В Украине существует несколько неофициальных классификаций для доллара США. В частности, американские банкноты делят на так называемые "новые" и "старые".

Годы выписки долларов нового образца

США время от времени меняют дизайн долларов. В этом процессе также обновляют защитные элементы купюр. Одна из целей – это усиление безопасности для доллара, информирует Бюро гравировки и печати.

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Кроме того, добавляют, что обновление банкнот нужно, чтобы американская валюта была устойчивой к различным вариациям подделок. Напомним, что последние два десятилетия центробанк США – Федеральная резервная система – изменили дизайн и защитные элементы большинства номиналов доллара.

По данным The US Currency Education Program, доллары обновлялись в такие годы:

5 долларов – 2008 год;

10 долларов – 2006 год;

20 долларов – 2003 год;

50 долларов – 2004 год;

100 долларов – 2013 год.

Напомним, что с 2026 года по 2034 год Федеральный резерв снова будет обновлять дизайн и защитные элементы различных номиналов доллара США.