Роки виписку доларів нового зразка

США час від часу змінюють дизайн доларів. У цьому процесі також оновлюють захисні елементи купюр. Одна із цілей – це посилення безпеки для долара, інформує Bureau of Engraving and Printing.

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Крім того, додають, що оновлення банкнот потрібне, щоб американська валюта була стійкою до різних варіацій підробок. Нагадаємо, що останні два десятиліття центробанк США – Федеральна резервна система – змінили дизайн та захисні елементи більшості номіналів долара.

За даними The US Currency Education Program, долари оновлювати в такі роки:

5 доларів – 2008 рік;

10 доларів – 2006 рік;

20 доларів – 2003 рік;

50 доларів – 2004 рік;

100 доларів – 2013 рік.

Нагадаємо, що з 2026 року по 2034 рік Федеральний резерв знову буде оновлювати дизайн та захисні елементи різних номіналів долара США.