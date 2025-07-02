Обмен валют: что делать, если кассир не хочет принимать поврежденные деньги

Банки и обменники могут отказать в продаже поврежденных банкнот долларов или другой валюты, но только при определенных условиях. Однако выбрасывать такие деньги не стоит – их можно обменять, хотя и с потерями

Какую валюту у вас не примут

Кассир обменника действительно имеет право отказаться принимать сильно поврежденную валюту. Впрочем, признаки значительного повреждения четко прописаны Национальным банком Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующее постановление НБУ.

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Отказ в обмене валюты будет считаться обоснованным, если банкнота имеет такие повреждения:

разорванные или склеенные фрагменты;

повреждены элементы дизайна или защитные признаки;

изменение цвета бумаги или изображений;

локальные загрязнения (включая видимые под УФ-светом), которые занимают более 50% площади;

сильные общие загрязнения, в частности такие, вызывающие люминесценцию бумаги;

следы ожогов, трухлявость или повреждения от влаги, химических веществ;

очевидные типографские дефекты.

Что делать, если кассир не хочет принимать поврежденные деньги

Если банк или обменник отказывает в приеме сильно поврежденных иностранных банкнот, один из вариантов – воспользоваться услугой инкассо. Это означает, что за определенную плату поврежденную банкноту отправят в иностранный банк-корреспондент для замены.

По состоянию на 2025 год комиссии на инкассо в украинских банках составляют:

ПриватБанк – 10%;

ПУМБ – 12%;

Райффайзен Банк – 7%;

MTB-Bank – 20%;

Кредобанк – 15%.

Важно! Банки могут менять комиссии. Кроме того, могут возникнуть дополнительные расходы – например, за проверку подлинности валюты.