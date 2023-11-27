В октябре украинские банки ввезли рекордное количество иностранной валюты

Банки ввезли в Украину наличной иностранной валюты на более полутора миллиардов долларов. Это рекордный объем валюты, зафиксированный с 2022 года.

Украинцы покупают валюту

Статистика Национального банка свидетельствует, что среди украинцев существенно растет спрос на иностранную валюту. Только за октябрь объем в долларах вырос до 779 миллионов долларов, а объем в евро - до 267 миллионов.

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Кроме того, в октябре из Украины вывезли валюты на 76 миллионов долларов, что не превышает показатели предыдущих месяцев.

Что происходит с валютой

После перехода курса от фиксированного к управляемому гибкому состоялись незначительные колебания валюты. Ситуация на рынке остается относительно стабильной.

В течение прошлой недели гривна постепенно укреплялась. В конце недели стоимость доллара опустилась до 37,5 – 37,55 гривен за доллар. Такова курсовая динамика объясняется понижением спроса на покупку валюты со стороны населения.

Однако уже в следующем месяце колебания валюты могут стать более ощутимыми. Это связывается с наступлением сезона календарных праздников.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 купило в банках 739,4 миллиона долларов. Это практически самый большой за последние десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.