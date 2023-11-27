Українці купують валюту

Статистика Національного банку свідчить про те, що серед українців суттєво зростає попит на іноземну валюту. Лише за жовтень обсяг у доларах зріс до 779 мільйонів доларів, а обсяг у євро — до 267 мільйонів.

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Крім того, в жовтні з України вивезли валюти на 76 мільйонів доларів, що не перевищує показників попередніх місяців.

Що відбувається з валютою

Після переходу курсу від фіксованого до керованого гнучкого відбулися незначні коливання валюти. Ситуація на ринку залишається відносно стабільною.

Впродовж минулого тижня гривня поступово зміцнювалася. Наприкінці тижня вартість долара опустилася до 37,5 – 37,55 гривень за долар. Така курсова динаміка пояснюється зниженням попиту на купівлю валюти з боку населення.

Однак, вже наступного місяця коливання валюти можуть стати більш відчутними. Це пов'язують із настанням сезону календарних свят.

До слова! За даними НБУ, населення України у жовтні 2023 року купило у банках 739,4 мільйона доларів. Це практично найбільший за останні десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року.