Старые 100 долларов: обменивают ли купюры 1996 года выпуска в Украине
- Банки и обменники в Украине обязаны принимать все доллары США, выпущенные после 1914 года, включая купюры 1996 года, если их подлинность подтверждена.
- Обменники могут отказать в обмене только в случаях, если деньги значительно изношены, повреждены, имеют признаки подделки или были изъяты из обращения иностранным государством.
Украинцы иногда жалуются, что обменять доллары старого образца сложно. Однако закон четко устанавливает, какие иностранные купюры не подлежат обмену, а какие банки и обменники обязаны принимать.
Какие доллары не хотят принимать?
Часто возникают проблемы с банкнотами 1996 года выпуска номиналом 100 долларов. Некоторые обменники не хотят их брать, даже если они извне в полном порядке, пишет Приватбанк.
Такие доллары, выпущенные до 2013 года, еще называют "белыми". Они имеют несколько иной цвет бумаги и изображений на ней.
Дизайн старых долларов отличается от новых "синих", которые имеют посередине 3D-ленту и соответствующий оттенок. За это купюры и получили такое название.
Фото: Старые и новые 100 долларов разных лет / Приватбанк
Но дело не только в цвете. Например, купюры 1996 года не имеют всех тех защитных деталей, что современные банкноты. Поэтому кассирам сложнее проверить их подлинность, и это может стать причиной отказа.
Проблема "белых" и "синих" 100 долларов существует еще и из-за поведения самих украинцев. То есть клиенты банков хотят сдавать любые купюры, а получать только "синие". Поэтому накапливается большое количество "старых" долларов.
Банк в то же время не имеет права отказать в принятии банкноты условного 1996 года, если она в хорошем состоянии. Хотя включить ее в оборот будет очень трудно,
– отмечают в Приватбанке.
Заметьте! В то же время ни банки, ни обменники не имеют права отказывать в обмене долларов 1996 года выпуска. Ведь все доллары США, которые были выпущены после 1914 года, до сих пор считаются законным платежным средством.
Что делать, если отказывают в обмене?
Национальный банк постановил, что финансовые учреждения должны обменивать все без исключения банкноты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям иностранных центральных банков.
Если их подлинность подтверждена с использованием соответствующего оборудования, кассир не имеет права отказать в обмене.
Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,
– отмечают в Нацбанке.
Есть лишь несколько случаев, когда обменники могут законно не принять "старые" доллары:
- банкноты напечатаны до 1914 года;
- деньги значительно изношены или повреждены;
- наличные имеют признаки подделки;
- или же иностранное государство уже изъяло эти купюры из обращения.
Во всех остальных случаях регулятор рассматривает такие действия обменных пунктов не только как несоблюдение требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности.
За такое нарушение финучреждение может получить немалый штраф или вообще запрет на осуществление отдельных видов валютных операций.
Важно! О нарушении прав нужно сообщить руководителю банка или финансового учреждения. Если тот не реагирует на обращение, подать жалобу в Нацбанк.
Можно ли обменять изношенные доллары?
В случае если банкнота имеет существенные признаки износа или повреждения, независимо от года ее выпуска, клиенту могут предложить воспользоваться процедурой инкассо.
Такую операцию осуществляют только уполномоченные финансовые учреждения, которые имеют соответствующие соглашения с иностранными банками-корреспондентами. Принятую наличность они отправляют за границу для обмена на пригодные к обращению банкноты.
За выполнение инкассо банки взимают комиссию в соответствии с собственными тарифами. Информация о размере этих платежей должна быть открытой и доступной для клиентов.
В то же время из-за войны процессы логистики усложнились и подорожали, поэтому финансовые учреждения постепенно увеличивали стоимость таких услуг.