Старые 100 долларов: обменивают ли купюры 1996 года выпуска в Украине

Украинцы иногда жалуются, что обменять доллары старого образца сложно. Однако закон четко устанавливает, какие иностранные купюры не подлежат обмену, а какие банки и обменники обязаны принимать.

Какие доллары не хотят принимать?

Часто возникают проблемы с банкнотами 1996 года выпуска номиналом 100 долларов. Некоторые обменники не хотят их брать, даже если они извне в полном порядке, пишет Приватбанк.

Такие доллары, выпущенные до 2013 года, еще называют "белыми". Они имеют несколько иной цвет бумаги и изображений на ней.

Дизайн старых долларов отличается от новых "синих", которые имеют посередине 3D-ленту и соответствующий оттенок. За это купюры и получили такое название.

Фото: Старые и новые 100 долларов разных лет / Приватбанк

Но дело не только в цвете. Например, купюры 1996 года не имеют всех тех защитных деталей, что современные банкноты. Поэтому кассирам сложнее проверить их подлинность, и это может стать причиной отказа.

Проблема "белых" и "синих" 100 долларов существует еще и из-за поведения самих украинцев. То есть клиенты банков хотят сдавать любые купюры, а получать только "синие". Поэтому накапливается большое количество "старых" долларов.

Банк в то же время не имеет права отказать в принятии банкноты условного 1996 года, если она в хорошем состоянии. Хотя включить ее в оборот будет очень трудно,

– отмечают в Приватбанке.

Заметьте! В то же время ни банки, ни обменники не имеют права отказывать в обмене долларов 1996 года выпуска. Ведь все доллары США, которые были выпущены после 1914 года, до сих пор считаются законным платежным средством.

Что делать, если отказывают в обмене?

Национальный банк постановил, что финансовые учреждения должны обменивать все без исключения банкноты, которые по дизайну и элементами защиты полностью соответствуют образцам и описаниям иностранных центральных банков.

Если их подлинность подтверждена с использованием соответствующего оборудования, кассир не имеет права отказать в обмене.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечают в Нацбанке.

Есть лишь несколько случаев, когда обменники могут законно не принять "старые" доллары:

банкноты напечатаны до 1914 года;

деньги значительно изношены или повреждены;

наличные имеют признаки подделки;

или же иностранное государство уже изъяло эти купюры из обращения.

Во всех остальных случаях регулятор рассматривает такие действия обменных пунктов не только как несоблюдение требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности.

За такое нарушение финучреждение может получить немалый штраф или вообще запрет на осуществление отдельных видов валютных операций.

Важно! О нарушении прав нужно сообщить руководителю банка или финансового учреждения. Если тот не реагирует на обращение, подать жалобу в Нацбанк.

Можно ли обменять изношенные доллары?