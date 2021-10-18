Доллар упал до годового минимума: чего ждать от курса на этой неделе

Украинская гривна в октябре является самой прочной с начала года. Удержит ли национальная валюта позиции относительно американского доллара, читайте на Финансы 24.

В понедельник, 18 октября, Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,34 гривны. Поэтому за неделю гривна укрепилась всего на одну копейку.

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Среди факторов, повлиявших на курс прошлой неделе:

повышенный спрос на гривну;

интервенции НБУ – регулятор выкупил у резервы почти 120 миллионов долларов за 3 рабочих дня;

увеличение объемов продаж иностранной валюты экспортерами на фоне укрепления курса гривны и ограниченный спрос со стороны импортеров.

Последнее отчасти объясняется опасениями усиления карантинных мероприятий на фоне роста заболеваемости. Но все же, учитывая возросшие объемы торгов на межбанке, главная причина заключается в избыточных объемах предложения иностранной валюты, что объясняются в основном макроэкономическими факторами. Анна Волуйчак Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Что будет влиять на доллар на этой неделе

Отметим, что самым низким с начала года курс был 8 октября – 26,33 гривны. Сейчас курс доллар у своего годового минимума.

Налоги и длинные выходные. Накануне предельной даты уплаты налогов предложение валюты будет доминировать над спросом. Дополнительную поддержку гривны даст эффект длинных выходных – в понедельник на межбанк попадет валютная выручка сразу за несколько дней.

Интервенции НБУ. При этом с высокой вероятностью регулятор продолжит сдерживать снижение курса доллара. Поэтому в первой половине недели курс будет держаться на минимальном уровне за год – 26,3 – 26,4 гривны за доллар, прогнозирует Анна Волуйчак.

Учетная ставка. Во второй половине недели следует ожидать увеличения волатильности на торгах. Важным днем с точки зрения влияния на курсовые тренды будет четверг, когда НБУ объявит решение по учетной ставке.

Сейчас единого мнения на рынке относительно пересмотра ставки нет. Поэтому в это время вполне вероятны спекулятивные атаки на рубль и попытки развернуть курсовой тренд. Насколько они будут успешными – пока сказать трудно. Однако я не исключаю временного роста курса до 26,4 – 26,5 гривен за доллар,

– ожидает Анна Волуйчак.

Эксперт добавляет, что в целом серьезных предпосылок для ослабления гривны на этой неделе нет. Поэтому, если гривна и обесценится во второй половине недели, то исключительно вследствие психологических факторов.

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