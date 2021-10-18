У понеділок, 18 жовтня, Нацбанк встановив курс долара на рівні 26,34 гривні. Відтак за тиждень гривня зміцніла всього на одну копійку.
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Серед чинників, що вплинули на курс минулого тижня:
- підвищений попит на гривню;
- інтервенції НБУ – регулятор викупив у резерви майже 120 мільйонів доларів за 3 робочі дні;
- збільшення обсягів продажу іноземної валюти експортерами на фоні зміцнення курсу гривні та обмежений попит з боку імпортерів.
Останнє частково пояснюється побоюваннями посилення карантинних заходів на тлі зростання захворюваності. Але все ж, з огляду на збільшені обсяги торгів на міжбанку, головна причина полягає в надлишкових обсягах пропозиції іноземної валюти, що пояснюються здебільшого макроекономічними факторами.
Що впливатиме на долар цього тижня
Податки і довгі вихідні. Напередодні граничної дати сплати податків пропозиція валюти буде домінувати над попитом. Додаткову підтримку гривні дасть ефект довгих вихідних – у понеділок на міжбанк потрапить валютна виручка одразу за кілька днів.
Інтервенції НБУ. При цьому з високою ймовірністю регулятор продовжить стримувати зниження курсу долару. Тож у першій половині тижня курс буде триматися на мінімальному рівні за рік – 26,3 – 26,4 гривні за долар, прогнозує Анна Волуйчак.
Облікова ставка. У другій половині тижня слід очікувати збільшення волатильності на торгах. Важливим днем з точки зору впливу на курсові тренди буде четвер, коли НБУ оголосить рішення по обліковій ставці.
Наразі єдиної думки на ринку щодо перегляду ставки немає. Тож у цей час цілком ймовірні спекулятивні атаки на гривню та спроби розвернути курсовий тренд. Наскільки вони будуть успішними – наразі сказати важко. Проте я не виключаю тимчасового зростання курсу до 26,4 – 26,5 гривень за долар,
– очікує Анна Волуйчак.
Експертка додає, що загалом серйозних передумов для послаблення гривні цього тижня немає. Тож, якщо гривня й знеціниться у другій половині тижня, то виключно внаслідок психологічних факторів.
Прогноз долара у 2022 році
- У проєкті бюджету-2022 середньорічний курс долара заклали на рівні 28,6 гривні, а наприкінці року – 28,7 гривні за долар.
- Дещо оптимістичніший сценарій пропонує МВФ – середньорічний курс долара на рівні 27,41 гривні.
- Водночас в консенсус-прогнозі від Мінекономіки аналітики зійшлися на таких цифрах: середній курс долара у 2022 році – 28,5 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.