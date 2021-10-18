У понеділок, 18 жовтня, Нацбанк встановив курс долара на рівні 26,34 гривні. Відтак за тиждень гривня зміцніла всього на одну копійку.

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Серед чинників, що вплинули на курс минулого тижня:

підвищений попит на гривню;

інтервенції НБУ – регулятор викупив у резерви майже 120 мільйонів доларів за 3 робочі дні;

збільшення обсягів продажу іноземної валюти експортерами на фоні зміцнення курсу гривні та обмежений попит з боку імпортерів.

Зазначимо, що найнижчим з початку року курс був 8 жовтня – 26,33 гривні. Наразі курс долар біля свого річного мінімуму.

Останнє частково пояснюється побоюваннями посилення карантинних заходів на тлі зростання захворюваності. Але все ж, з огляду на збільшені обсяги торгів на міжбанку, головна причина полягає в надлишкових обсягах пропозиції іноземної валюти, що пояснюються здебільшого макроекономічними факторами. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Що впливатиме на долар цього тижня

Податки і довгі вихідні. Напередодні граничної дати сплати податків пропозиція валюти буде домінувати над попитом. Додаткову підтримку гривні дасть ефект довгих вихідних – у понеділок на міжбанк потрапить валютна виручка одразу за кілька днів.

Інтервенції НБУ. При цьому з високою ймовірністю регулятор продовжить стримувати зниження курсу долару. Тож у першій половині тижня курс буде триматися на мінімальному рівні за рік – 26,3 – 26,4 гривні за долар, прогнозує Анна Волуйчак.

Облікова ставка. У другій половині тижня слід очікувати збільшення волатильності на торгах. Важливим днем з точки зору впливу на курсові тренди буде четвер, коли НБУ оголосить рішення по обліковій ставці.

Наразі єдиної думки на ринку щодо перегляду ставки немає. Тож у цей час цілком ймовірні спекулятивні атаки на гривню та спроби розвернути курсовий тренд. Наскільки вони будуть успішними – наразі сказати важко. Проте я не виключаю тимчасового зростання курсу до 26,4 – 26,5 гривень за долар,

– очікує Анна Волуйчак.

Експертка додає, що загалом серйозних передумов для послаблення гривні цього тижня немає. Тож, якщо гривня й знеціниться у другій половині тижня, то виключно внаслідок психологічних факторів.

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