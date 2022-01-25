Доллар укрепляет позиции на валютном рынке: является ли Украина одной из главных причин

Доллар США, имеющий статус главной резервной валюты мира, колебался на уровне двухнедельного максимума по отношению к основным валютам мира. Что влияет на ситуацию на валютном рынке – читайте дальше.

Американский доллар укрепляется на фоне новой волны опасений по поводу ускорения темпов усиления политики центробанка США и из-за ситуации вокруг Украины. Индекс доллара вырос до 96,135 пункта впервые с 10 января 2022 года. На момент создания этого материала, этот показатель колебается на уровне 96,17 пункта, согласно CNBC.

К теме Противостояние фиатных валют и цифровых денег: какие возможности это открывает

Планы центробанка США

Федеральная резервная система США начинает двухдневную встречу, на которую планируют принять решение по кредитно-денежной политике. И инвесторы будут с нетерпением ждать любых намеков по поводу сроков и темпов повышения процентной ставки, а также данных как быстро центральный банк США планирует сокращать свои авуары казначейских облигаций и ипотечных долгов на сумму свыше 8 триллионов долларов.

Аргументы в пользу того, что ФРС потенциально последует за повышением ставки в марте перед заседанием в июне – даже в апреле – очень убедительны, и существует риск того, что рынку все равно придется изменить цены,

– сказал Рэй Аттрилл из National Australia Bank в Сиднее. .

Что такое Индекс доллара Это индекс, показывающий отношение доллара США по отношению к корзине из шести валют основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, иене, фунте стерлинга, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар укрепляет позиции на валютном рынке / Фото Getty Images

Фактор Украины

Геополитический риск также добавил новый уровень поддержки для доллара как безопасного убежища. До недавнего времени рынки в большинстве своем не реагировали на скопление российских войск у границ Украины , однако в последнее время напряжение усилилось. В НАТО заявили о переходе в режим ожидания и усилении позиций в Восточной Европе. Речь идет о направлении в этот регион дополнительных кораблей и истребителей, которое Россия осудила.

Стратег ING Bank заявил, что рынки устанавливают "большую премию" за риск в евро, поскольку усиливаются опасения, что противостояние России против Украины с Западом может побудить Москву ограничить поставки энергоносителей в Европу.