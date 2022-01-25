Американський долар зміцнюється на фоні нової хвилі побоювань щодо пришвидшення темпів посилення політики центробанку США та через ситуацію навколо України. Індекс долар зріс до 96,135 пункту вперше з 10 січня 2022 року. На момент створення цього матеріалу, цей показник коливається на рівні 96,17 пункту, згідно з CNBC.

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Плани центробанку США

Федеральна резервна система США починає дводенну зустріч, на які планують ухвалити рішення по кредитно-грошовій політиці. І інвестори будуть з нетерпінням чекати будь-яких натяків щодо термінів та темпів підвищення процентної ставки, а також даних як швидко центральний банк США планує скорочувати свої авуари казначейських облігацій та іпотечних боргів на суму понад 8 трильйонів доларів.

Аргументи на користь того, що ФРС потенційно послідує за підвищенням ставки в березні перед засіданням у червні – навіть у квітні – є дуже переконливими, й існує ризик того, що ринку все одно доведеться змінити ціни,

– сказав Рей Аттрілл з National Australia Bank у Сіднеї.

Що таке Індекс долара Це індекс, який показує відношення долара США відносно кошика з шести валют основних торговельних партнерів США. Йдеться про євро, єну, фунт стерлінга, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар зміцнює позиції на валютному ринку / Фото Getty Images

Фактор України

Геополітичний ризик також додав новий рівень підтримки для долара, як безпечного притулку. Донедавна ринки здебільшого не реагували на скупчення російських військ біля кордонів України, однак останнім часом напруга посилилася. У НАТО заявили, про перехід у режим очікування та посилення позицій у Східній Європі. Йдеться про направлення до цього регіону додаткових кораблів та винищувачів, яке Росія засудила.

Стратег ING Bank заявив, що ринки встановлюють "більшу премію" за ризик у євро, оскільки посилюються побоювання, що протистояння Росії проти України із Заходом може спонукати Москву обмежити постачання енергоносіїв до Європи.