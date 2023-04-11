Последние изменения во время торгов

Во вторник, 11 апреля 2023 года, Индекс доллара США потерял 0,40%, и опустился до уровня 102,17, по данным Yahoo!Finance. В рамках торговой сессии этот показатель колеблется в диапазоне 102,01 – 102,51.

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Крайние позиции Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель поднимался до 114,78. Это рекордное значение за два десятилетия, которое зафиксировали в 2022 году ;

Это рекордное значение за два десятилетия, которое зафиксировали в 2022 году ; В то же время минимальный уровень котировок составлял 99,57, сообщает издание CNBC.

Специалисты компании MPS, специализирующейся на основных курсах валют и отличившейся самыми точными прогнозами в первом квартале 2023 года, считают, что во втором полугодии доллар США может упасть на 5%.

Ключевые факторы воздействия

Американский доллар сделал перерыв после лучшего ралли с начала апреля по отношению к корзине из 6 других валют, поскольку рынок труда в США усилил аргументы в пользу повышения базовой ставки на следующем заседании Федерального резерва. Напомним, что в начале недели Индекс доллара США вырос на 0,39%.

Трейдеры считают, что вероятность повышения ставки центробанком 0,25 пункта сейчас составляет 74%. В то же время, еще одним важным фактором станут новые данные относительно Индекса потребительских цен в США, которые должны обнародовать 12 апреля, пишет CNBC. Актуальная динамика других валют:

Позиции евро на рынке окрепли на 0,14%. В ходе предыдущей торговой сессии эта валюта потеряла 0,34% по отношению к доллару;

В ходе предыдущей торговой сессии эта валюта потеряла по отношению к доллару; Британский фунт вырос на 0,11%. В понедельник, 10 апреля, денежная единица зафиксировала спад на уровне 0,23%.