Последние изменения на рынке для доллара США

В ходе торгов во вторник, 30 мая 2023 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 104,08. Котировки упали на 0,17%, согласно Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 104,02 – 104,53.

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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс рос до отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за 20 лет ;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Государственный долг США и доллар

С начала торговой сессии доллара зафиксировал определенный спад по отношению к корзине из 6 других валют. Однако валюта не ушла далеко от максимума за 2 месяца на рынке. Кроме того, соглашение о повышении потолка государственного долга США способствовало усилению аппетита к риску. Однако следует учитывать, что в Конгрессе могут возникнуть трудности по поводу потолка долга, пишет CNBC

Напомним, что глава американского Минфина подчеркнула, что страну ждет дефолт, если потолок не повысят до 5 июня 2023 года. До этого она называла другую дату, а именно 1 июня. В то время как Алек Филлипс из Goldman Sachs датой X указал 8 или 9 июня 2023 года.

Динамика других валют: