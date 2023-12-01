Доллар зафиксировал существенный обвал и прирост: чего ждать дальше

Доллар США в последний день ноября продемонстрировал ощутимый рост, однако главным итогом за месяц стал серьезный обвал. Больше о последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 Канала.

Главные изменения на рынке валют за 30 ноября

В четверг, 30 ноября, Индекс доллара США завершил торговый день на уровне 103,38. Этот показатель вырос на 0,6%. При этом диапазон его колебаний составлял от 102,72 до 103,59, по данным Yahoo! Finance.

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Главные изменения для Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35 .

. Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Доллар резко обрушился в ноябре

В целом в последний день ноября Индекс доллара США имел все шансы зафиксировать наибольший дневной прирост за месяц. В частности, доллар выиграл после ослабления позиций евро. Кроме того, доллар укреплял позиции, поскольку инвесторы выиграли от своих ставок на дальнейшее ослабление валюты и проигнорировали данные о замедлении экономики США.

Последние экономические данные также показали, что Федеральный резерв, вероятнее всего, завершил цикл повышения ключевой ставки и начнет смягчать свою монетарную политику к середине 2024 года. Именно это является одним из главных факторов, толкающих доллар к обесцениванию. В то же время обвал американской валюты за последний месяц осени составил 3%, сообщает Reuters.

Стоит добавить, что американский инвестор и миллиардер Уильям Акман считает, что на первую экономику мира может ждать "жесткая посадка", если Федеральный резерв вскоре не начнет снижать ключевую ставку. Золото только выигрывает от "проседания" доллара США на рынке и фиксирует новые максимумы.