Головні зміни на ринку валют за 30 листопада

У четвер, 30 листопада, Індекс долара США завершив торговий день на рівні 103,38. Цей показник зріс на 0,6%. При цьому діапазон його коливання становив від 102,72 до 103,59, за даними Yahoo!Finance.

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Головні зміни для Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35 .

. Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Долар різко обвалився у листопаді

Загалом в останній день листопада Індекс долара США мав всі шанси зафіксувати найбільший денний приріст за місяць. Зокрема, долар виграв після послаблення позицій євро. Крім того, долар зміцнював позиції, оскільки інвестори виграли від своїх ставок на подальше послаблення валюти та проігнорували дані про сповільнення економіки США.

Останні економічні дані також показали, що Федеральний резерв, найімовірніше, завершив цикл підвищення ключової ставки і почне пом'якшувати свою монетарну політику до середини 2024 року. Саме це є одним із головних факторів, які штовхають долар до знецінення. Водночас обвал американської валюти за останній місяць осені склав 3%, повідомляє Reuters.

Варто додати, що американський інвестор та мільярдер Вільям Акман вважає, що на першу економіку світу може чекати "жорстка посадка", якщо Федеральний резерв невдовзі не почне знижувати ключову ставку. Натомість золото лише виграє від "просідання" долара США на ринку та фіксує нові максимуми.