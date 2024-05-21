Рынок ждет сигналов от центробанка США: как изменились позиции доллара

Доллар демонстрирует стабильную динамику на рынке. Тогда как инвесторы ожидают новых подсказок о дальнейшей политике центрального банка США относительно процентных ставок.

Как изменились позиции доллара

На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 104,54, демонстрируя отрицательную динамику. В то же время этот показатель колеблется от 104,54 до 104,70, информирует Yahoo!Finance.

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В понедельник, 20 мая, Индекс доллара США удерживал свои позиции на рынке против 6 других валют. Этот показатель остановился на уровне 104,62, согласно данным Reuters, отойдя от минимума за 5 недель – 104,07.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Какие факторы влияют на доллар

На рынок влияют ожидания инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы США после осторожных комментариев представителей центробанка. При этом последние данные по инфляции свидетельствуют о ее замедлении.

Согласно данным Trading Economics , в апреле инфляция в США остановилась на уровне 3,4% годовых, снизившись с 3,5% в марте.

В то же время в Федеральном резерве не готовы заявить, что инфляция приближается к целевому показателю на уровне 2%. Некоторые чиновники призывают к тому, чтобы и в дальнейшем проводить осторожную политику.