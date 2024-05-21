Як змінилися позиції долара

На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США торгується на рівні 104,54, демонструючи від'ємну динаміку. Водночас цей показник коливається від 104,54 до 104,70, інформує Yahoo!Finance.

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У понеділок, 20 травня, Індекс долара США утримував свої позиції на ринку проти 6 інших валют. Цей показник зупинився на рівні 104,62, згідно з даними Reuters, відійшовши від мінімуму за 5 тижнів – 104,07.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар

На ринок впливають очікування інвесторів щодо подальшої політики Федеральної резервної системи США після обережних коментарів представників центробанку. При цьому останні дані по інфляції свідчать про її сповільнення.

До теми! Згідно з даними Trading Economics, у квітні інфляція у США зупинилася на рівні 3,4% річних, знизившись з 3,5% у березні.

Водночас у Федеральному резерві не готові заявити, що інфляція наближається до цільового показника на рівні 2%. Деякі чиновники закликають до того, щоб і надалі проводити обережну політику.