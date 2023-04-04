Последние изменения на рынке

Во вторник, 4 апреля 2023 года, Индекс доллара США упал на 0,25% к 101,84, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,79 – 102,28.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 98,52, по данным CNBC.

Что происходит на рынке

Доллар остается под давлением, поскольку на рынке все больше растет убеждение, что цикл повышения ставок подходит к концу, информирует Reuters. Параллельно евро и фунт показывают положительную динамику на рынке.

Обе валюты даже зафиксировали новые рекорды. Официальная денежная единица стран Еврозоны взлетела до пикового уровня за последние два месяца, зафиксировав рост на 0,17% В то время как британский фунт достиг нового максимума за 10 месяцев, прибавив 0,4% на торгах.