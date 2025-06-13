Доллар США снова дорожает, но есть несколько важных нюансов
- Доллар США растет из-за эскалации на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг торговой политики США.
- Индекс доллара США в настоящее время составляет 98,34, вырос на 0,43% за день, с начала года снизился на 9,81%.
Доллар США укрепляет позиции на рынке относительно корзины из 6 других валют, но все еще остается под давлением. На валюту влияют факторы, которые связаны с США и Ближним Востоком.
Курс доллара на сегодня
В пятницу, 13 июня, доллар США вернулся к росту на рынке. Напомним, что на этой неделе валюта обвалилась до минимума за три года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Доллар растет в цене после ссылки эскалации на Ближнем Востоке, которую спровоцировала атака Израиля на Иран. Это привело к росту спроса на активы-гавани. Интересно, что статус доллара, как актива-убежища проходит критически важный тест после атаки Израиля. Главная причина – валюта продемонстрировала нетипичную динамику сразу после новостей об ударах по Ирану.
Кроме того, на доллар продолжает давить неопределённость вокруг агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа. В частности, речь идёт о возможности возобновления односторонних тарифов со стороны США. Еще один фактор влияния, который давит на валюту, – это ожидания относительно дальнейшего снижения процентных ставок в США.
Что такое Индекс доллара США (DXY)
Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 98,34, по данным MarketWatch. За сегодня доллар вырос в цене на 0,43%. Диапазон индекса за день составляет от 97,62 – 98 _COPY2 62 98,39. С начала года доллар упал в цене 9,81%.
Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,60 сообщает издание CNBC.