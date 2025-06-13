Доллар США снова дорожает, но есть несколько важных нюансов

Доллар США укрепляет позиции на рынке относительно корзины из 6 других валют, но все еще остается под давлением. На валюту влияют факторы, которые связаны с США и Ближним Востоком.

Курс доллара на сегодня

В пятницу, 13 июня, доллар США вернулся к росту на рынке. Напомним, что на этой неделе валюта обвалилась до минимума за три года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар растет в цене после ссылки эскалации на Ближнем Востоке, которую спровоцировала атака Израиля на Иран. Это привело к росту спроса на активы-гавани. Интересно, что статус доллара, как актива-убежища проходит критически важный тест после атаки Израиля. Главная причина – валюта продемонстрировала нетипичную динамику сразу после новостей об ударах по Ирану.

Кроме того, на доллар продолжает давить неопределённость вокруг агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа. В частности, речь идёт о возможности возобновления односторонних тарифов со стороны США. Еще один фактор влияния, который давит на валюту, – это ожидания относительно дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 98,34, по данным MarketWatch. За сегодня доллар вырос в цене на 0,43%. Диапазон индекса за день составляет от 97,62 – 98 _COPY2 62 98,39. С начала года доллар упал в цене 9,81%.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: